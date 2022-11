Gradara, accerchiata da un branco di lupi: donna finisce in ospedale per lo shock

GRADARA – Donna accerchiata dai lupi, finisce all’ospedale per lo shock.

Questa mattina una signora, a Granarola di Gradara, nella sua azienda agricola, è stata circondata da un branco di lupi pronti ad attaccare gli animali da cortile.

Come ogni giorno la donna è andata a rifocillare i suoi animali, a pochi metri dall’abitazione, quando all’improvviso si è trovata circondata da otto esemplari di lupo. Terrorizzata è riuscita comunque a impugnare un badile, brandendolo in aria e urlando a squarciagola. Le urla hanno attirato l’attenzione del marito che era appena rientrato in casa dopo avere accompagnato la figlia a scuola. L’uomo è intervenuto a sua volta e i due hanno messo in fuga i lupi, scappati dal recinto che costeggia il vigneto.

La donna, in stato di shock, è stata presa in cura dai sanitari del 118.