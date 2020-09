Senigallia, giro di vite su parcheggiatori ed abusivismo commerciale

SENIGALLIA – Continua senza sosta l’operato delle forze dell’ordine mirato al contrasto dell’abusivismo nelle sue molteplici sfaccettature.



Gli uomini della compagnia dei carabinieri di Senigallia, guidati dal capitano Francesca Romana Ruberto, nell’ultimo weekend di agosto hanno identificato un venditore abusivo, controllato in piazza Simoncelli mentre esercitava senza autorizzazione l’attività di vendita ambulante.



L’uomo, un 55enne originario del Senegal, è stato sanzionato con una multa da 5000 euro e gli è stata sequestrata la merce, che consiste in 49 pezzi tra ombrelli, accendini e capi di abbigliamento.



In seguito i militari hanno identificato un parcheggiatore abusivo, controllato nell’area di sosta vicina a via Leopardi. Anche nei suoi confronti è scattata la sanzione amministrativa, per un valore di 700 euro. I carabinieri hanno poi verificato che l’uomo era già stato espulso dal territorio nazionale con provvedimento notificatogli lo scorso mese di febbraio ma mai eseguito.



Per questo motivo la hanno denunciato alla Procura di Ancona e dovrà recarsi in Questura per verificare la propria posizione, in quanto irregolare. Giovedì scorso era stato identificato dai militari un altro parcheggiatore abusivo, originario del Senegal ma residente a Mondolfo, controllato nell’area di sosta dell’ex pesa pubblica.



Da accertamenti eseguiti era emerso che l’uomo era già stato sanzionato per la stessa violazione nel mese di dicembre del 2019, con provvedimento divenuto definitivo. Per questo motivo era stato denunciato alla Procura di Ancona per il reato previsto dall’ art. 7 del codice della strada, per aver esercitato senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore.