Castelfidardo: girano un video assembrati, 37 ragazzi multati

Il gruppo si era assembrato a febbraio, in piazza Don Minzoni, per videoregistrare un brano musicale e pubblicarlo su piattaforme social

CASTELFIDARDO – La multa alla fine è arrivata per quell’episodio che aveva generato clamore tra i fidardensi. I Carabinieri della Stazione di Castelfidardo hanno sanzionato 37 ragazzi, di età compresa tra i 12 ed i 20 anni, responsabili della violazione delle norme per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il gruppo si era assembrato il 10 febbraio, in piazza Don Minzoni di Castelfidardo, per videoregistrare un brano musicale e pubblicarlo su piattaforme social, senza indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree e non rispettando l’obbligo del distanziamento sociale.

I militari fidardensi, con la collaborazione della locale polizia municipale, hanno identificato i trasgressori attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza pubblica che hanno ripreso i giovani mentre si spostavano per le vie del centro cittadino, per poi raggrupparsi nella citata piazza nei pressi di Porta Marina.

Ai cinque maggiorenni, ed i restanti trentadue minori accompagnati dai genitori, è stata contestata la violazione che prevede una sanzione amministrativa da 400 a mille euro. Gran parte degli stessi hanno già provveduto al pagamento in misura ridotta (280 euro) entro i cinque giorni dalla notifica.