Giovanissimo di Appignano del Tronto muore dopo 4 mesi di coma

ASCOLI – Lorenzo non ce l’ha fatta. Il giovane di 16 anni di Appignano del Tronto, rimasto vittima di un incidente stradale quattro mesi fa a Caserta, è morto poco dopo un intervento chirurgico. Era ricoverato in stato di coma all’ospedale di Napoli. Dopo quattro mesi sembrava che il ragazzo, assistito sempre dalla madre, stesse dando finalmente segnali di miglioramento. Ma ieri, dopo l’operazione ha avuto un peggioramento rapido delle sue condizioni sanitarie che lo hanno portato al decesso. Gettando nel dolore la madre e il padre, che ad Appignano gestiscono un negozio alimentare, oltre che il fratello più grande.

Tutto il piccolo paese sulle colline ad est di Ascoli, è in lutto per la morte di Lorenzo. Moltissimi lo conoscevano e sono stati presi dalla sconforto per la tragica notizia. Centinaia i messaggi di condoglianze su facebook e sugli altri social: “Un dolore troppo grande, non ci sono parole”. Il giovane era anche parente della sindaca di Appignano, Sara Moreschini che ha chiesto silenzio e rispetto per la famiglia dello scomparso.