Giovane trovato morto nel garage di un traghetto, tragedia al porto di Ancona

ANCONA – Il mare dà è il mare toglie. Un clandestino di origine afgane, di 24 anni, è stato trovato morto nella stiva di un traghetto proveniente dalla Grecia, la Cruise Europa della Minoanline.

È successo nel pomeriggio di oggi. Erano circa le 17 quando a bordo è stato dato l’allarme. Il corpo senza vita, già rigido, era nel garage del traghetto dove la temperatura raggiunge anche i 50 gradi.

Una morte per asfissia si ipotizza. Questa almeno la prima ipotesi dei soccorritori anche se sono in corso accertamenti da parte della Polmare. Si sta cercando di capire se il ragazzo fosse nascosto in qualche camion e non abbia fatto in tempo a trovare un riparo sicuro per affrontare il lungo viaggio. Sul posto 118 e Croce Gialla, arrivati solo per constatare il decesso visto che la morte risalirebbe a diverse ore prima.

Il traghetto, partito da Patrasso e con tappa anche a Igoumenitsa, ha attraccato vicino alla Autorità portuale. Per la rimozione della salma si è atteso il via libera del magistrato di turno. Il ritrovamento del giovane morto è avvenuto poco prima che, alla banchina 11, proprio vicino all’attracco dei traghetti, partisse la processione per la festa del Mare di Ancona, con tutte le autorità che hanno espresso parole di cordoglio per il profugo. Una festa sottotono quest’anno, senza fuochi d’artificio e senza stand per l’emergenza covid.