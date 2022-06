GABICCE – Sfruttamento della manodopera, titolare di un autolavaggio a Gabicce finisce in carcere.

I carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) hanno effettuato un paio di giorni fa un accesso all’autolavaggio gestito da un egiziano di 28 anni. All’interno stavano lavorando due dipendenti della stessa nazionalità.



Gli viene contestato di sfruttare i dipendenti oltre il normale orario di lavoro e di non pagarli secondo il tariffario del contratto nazionale. Ma soprattutto i due egiziani dormirebbero nell’autolavaggio in condizioni igienico sanitarie non ottimali. Condizioni non a regola d’arte anche riscontrate durante il lavoro vero e proprio. Di qui è scattato l’arresto per il cosiddetto caporalato.

Un autolavaggio molto gettonato perchè il prezzo per ogni auto era 13 euro, sotto la media della zona, cosa che ha portato molti clienti. L’arresto è stato convalidato dal giudice e l’egiziano resterà in carcere.