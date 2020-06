Gabicce, ruba le scatolette di tonno: arrestato 24enne già noto per furti

GABICCE – Quando il bottino del ladro sono le scatolette di tonno. Ma essendo recidivo viene arrestato.



Il fatto è accaduto alle 15,30 di lunedì 29 giugno al supermercato Conad di Gabicce. Un 24enne ucraino è stato visto armeggiare tra gli scaffali. Sono stati chiamati i carabinieri e dal controllo all’uscita è stato scoperto con diverse scatole di tonno nascoste addosso per un valore di circa 50 euro. Ma il ragazzo era già stato arrestato in passato per furti. Quando è stato intercettato dai carabinieri della stazione di Gabicce, il giovane stava per mettersi alla guida di un’auto già posta sotto sequestro e senza assicurazione. Per lui ritiro della patente e pratiche per la confisca del mezzo.



Il 24enne, nullafacente, è stato quindi arrestato per furto, visti i precedenti. In tribunale a Pesaro si è svolta l’udienza di convalida. Arresto convalidato e richiesta dei termini a difesa da parte dell’avvocato. Per ora torna libero in attesa di processo. Il ragazzo ha detto davanti al gip che vuole risarcire il danno.