Furto con spaccata da Pepito, ladri in fuga con del buon vino

JESI – Furto con spaccata al ristorante-pizzeria “Pepito” di via La Malfa nella notte tra il 25 e il 26 aprile. Ignoti sono entrati in azione presumibilmente tra le 23.30 (orario di chiusura serale) e il mattino del giorno successivo quando la titolare, Giuliana Calamante, andando ad aprire ha trovato la porta d’ingresso spaccata.

«È stato brutto – dice il marito della titolare, Lamberto Vignaroli – quando Giuliana è arrivata ha trovato la porta a vetri (con vetro spesso 3 cm) completamente a pezzi, forse hanno usato una mazza». Gran rumore dunque per abbattere la vetrina ma nessuno sembra aver udito nulla, né i residenti del quartiere, né dalla vicina Bocciofila. «Hanno portato via una quindicina di bottiglie di vino che erano custodite nella vetrinetta frigorifera all’ingresso – dicono ancora i coniugi Vignaroli – poi il fondocassa, pochi spiccioli non so neanche se arrivavano a 30 euro. Non ci lasciamo nulla, logico. Non è la prima volta che la nostra attività viene visitata dai ladri, ormai siamo abituati a prelevare gli incassi». Infatti questa è la terza volta che i ladri prendono di mira il ristorante di via La Malfa. Lo scorso novembre, sempre il 25 guarda caso, avevano portato via delle code di rospo. Il locale non è dotato di telecamere ma coperto da assicurazione. Indagano i Carabinieri.