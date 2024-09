Furto in un centro commerciale di Morrovalle: foglio di via per 2 uomini e una donna

MACERATA – Sono 3 i fogli di via emessi dal questore di Macerata ieri, 2 settembre, tutti rivolti a altrettanti soggetti (due uomini ed una donna) che i carabinieri della Stazione di Morrovalle avevano segnalato, perché si erano resi responsabili di furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale della cittadina.

Nella circostanza il più giovane del terzetto era entrato all’interno del locale chiedendo informazioni, mentre la coppia, approfittando della distrazione della titolare, era riuscita ad impadronirsi della borsa e del portafogli della donna.



Gli stessi, all’esito dell’attività investigativa dei militari dell’Arma, erano stati denunciati per furto aggravato e, in considerazione dei precedenti penali e di polizia e per il fatto che non avevano nessun interesse sul territorio (sono tutti residenti nella provincia di Reggio Emilia) dopo un’attenta istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Macerata, sono stati destinatari di altrettanti fogli di via, con divieto di far ritorno a Morrovalle per almeno un anno.

Sono 18 i fogli di via emessi da luglio e ben 73 dall’inizio dell’anno, misure di prevenzione che il Questore può emettere nei confronti dei soggetti ritenuti pericolosi che, non avendo alcun collegamento apprezzabile con il territorio, vengono sorpresi a delinquere e per questo vengono diffidati a lasciarlo, con l’obbligo di non farvi rientro per un periodo che può andare da 6 mesi a 4 anni.