Senigallia, raffica di furti in abitazione negli ultimi giorni

Sono almeno sei i colpi registrati in città: preso di mira il quartiere del Vivere Verde ma i malviventi non disdegnano le ville di campagna

SENIGALLIA – La spiaggia di velluto nel mirino dei ladri. Sono sei negli ultimi giorni i colpi andati a segno in varie abitazioni anche a ridosso del centro storico di Senigallia. L’allarme è scattato dopo un episodio nella frazione di Scapezzano e un altro non lontano dallo stadio Bianchelli, ma in generale è il quartiere del Vivere Verde a essere preso particolarmente di mira in questo periodo.

Colpi – molto spesso solo dei tentativi ma ultimamente ne è andato a segno qualcuno in più – che hanno in comune le modalità di esecuzione. Sono i carabinieri di Senigallia a specificare che i ladri, soprattutto nei fine settimana, si intrufolano nelle abitazioni al piano terra o al primo piano, dov’è più semplice entrare, dopo aver aperto o forzato le porte-finestre.

All’interno normalmente i malviventi cercano di non fare disastri per non provocare inutili rumori che possano insospettire i vicini, ma si concentrano su tutto ciò che trovano di prezioso o di valore, di solito monili in oro e soldi contanti. Sugli ultimi episodi stanno indagando i militari della compagnia cittadina che parlano di bottini non ingenti.