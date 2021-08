Fossombrone, escursionista ferita dopo un tuffo alle Marmitte dei Giganti. Soccorsa dall’eliambulanza

FOSSOMBRONE – Brutta disavventura per una escursionista 44enne rimasta ferita dopo un tutto da 10 metri alle Marmitte dei Giganti. È successo nel tardo pomeriggio del 19 agosto nel complesso roccioso sul Metauro in località San Lazzaro di Fossombrone molto noto sia per i suoi scorci suggestivi, sia per la possibilità di praticare sport come kayak e rafting.

Recupero ferita alle Marmitte dei Giganti

La donna, residente a Fossombrone, aveva preso parte ad una gita in rafting insieme al compagno ed alcuni amici. Alla fine del percorso si è concessa un tuffo in uno dei tratti dove l’acqua è più profonda ma qualcosa sarebbe andato storto.



La 44enne ha iniziato ad avvertire un forte dolore alla schiena e un insistente formicolio alle gambe. Trovandosi in una zona un po’ impervia e, viste le sue condizioni, non era in grado di raggiungere il resto del gruppo. Subito sono scattati i soccorsi che, non senza difficoltà, hanno recuperato la donna tramite l’elisoccorso. Il medico a bordo è riuscito a calarsi con il verricello ed imbragare la ragazza che è stata poi trasportata a Torrette per gli accertamenti del caso. Dalle indiscrezioni trapelate, nonostante la grande paura, non dovrebbe aver riportato traumi significativi.