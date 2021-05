A preoccupare in particolare erano le condizioni del 76enne per cui si era reso necessario il trasporto d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona

FOSSOMBRONE – Attimi di paura a Fossombrone per il crollo di un terrazzino nel cortile del palazzo storico Bramasangue che ha causato il ferimento di Renzo Savelli, 76 anni, storico e scrittore, e Paolo Picchi, geometra di 40 anni residente a Montefelcino. E’ successo nella giornata del 17 maggio.

A preoccupare in particolare erano le condizioni del 76enne per cui si era reso necessario il trasporto d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona. L’uomo, durante le operazioni di soccorso, sarebbe rimasto sempre cosciente e, da quanto trapelato, avrebbe riportato solo la frattura di alcune costole.



Meno gravi le contusioni dell’altra persona coinvolta. I due, al momento del cedimento, erano alle prese con un sopralluogo all’interno del vecchio stabile che si affaccia su Corso Garibaldi quando, improvvisamente, il terrazzino del primo piano del cortile interno, sul quale si trovavano, ha ceduto crollando. Per i due malcapitati un volo nel vuoto di quasi 6 metri che ha fatto temere il peggio. Sul posto sono subito stati allertati gli uomini del 118 ed i Vigili del Fuoco.