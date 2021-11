Fossombrone, autoarticolato rimane incastrato in una curva

FOSSOMBRONE – Un autoarticolato è rimasto incastrato in una curva a gomito sulla strada provinciale 51 “Delle Cesane”. È successo al km 16 vicino all’azienda forestale “Campo D’Asino” a Fossombrone nel pomeriggio dell’11 novembre rendendo di fatto il tratto interdetto al traffico per svariate ore.



La strada è tornata percorribile solamente nella mattinata del 12 novembre. Attraverso una ditta specializzata il pesante mezzo è stato spostato su un lato della carreggiata per consentire così il ripristino della circolazione stradale. In giornata è previsto un ulteriore intervento per permettere all’autoarticolato di riprendere la sua destinazione.