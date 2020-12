Forte vento, alberi abbattuti e disagi in Vallesina

JESI – L’ondata di maltempo che si è abbattuta su tutte le Marche nelle ultime 48 ore, anticipata dall’allerta meteo emessa dalla Protezione civile regionale, ha provocato numerosi danni e disagi, ma per fortuna non si sono registrati problemi per le persone.

Le forti raffiche di vento che hanno sferzato la Vallesina, soprattutto i paesi dell’entroterra, hanno provocato l’abbattimento di alberi e rami, caduti sulle sedi stradali e nei cortili delle abitazioni. Numerosi gli interventi delle squadre dei Vigili del fuoco del comando di Ancona e del distaccamento di Jesi, chiamate soprattutto a rimuovere rami pericolanti, alberi abbattuti sulle strade, piante pericolanti che potevano costituire pericolo per gli automobilisti in transito lungo le principali strade di collegamento della Vallesina.

Interventi si sono registrati fin dal mattino soprattutto a Monte San Vito (nelle frazioni e nelle strade di campagna), Montecarotto, nelle campagne di Jesi, a Serra de’ Conti e a Fabriano. Grande lavoro, come sempre in questi casi, per i Vigili del fuoco, ma per fortuna nella lunga lista di interventi non si sono registrati allarmi gravi, crolli o danni alle persone. La situazione nel tardo pomeriggio di oggi è rientrata.