Genga, terrore al Foro degli Occhialoni: precipitata guida alpina

GENGA – Doveva essere una semplice passeggiata per stare a contatto con la natura e perché no, per cercare un po’ di refrigerio. Invece, in quella che doveva essere una tranquilla domenica, si stanno vivendo momenti drammatici al Foro degli Occhialoni, interessante formazione rocciosa che si trova all’interno del Parco Naturale della Gola Della Rossa.

Durante l’escursione la guida alpina, dopo aver perso l’equilibrio, è precipitata. L’allarme è stato lanciato al Nue 112 da due ragazzi che camminavano nel sentiero. Gli operatori, successivamente, dopo aver localizzato la zona dell’incidente, hanno attivato il 118. Da Fabriano è decollato Icaro 02 che sta perlustrando la zona per rintracciare l’infortunata.

Molti turisti stanno seguendo le fasi del soccorso con il fiato sospeso. Da terra stanno convergendo anche le squadre del CNSAS (Soccorso alpino), per il recupero delle due persone rimaste sul crinale.

(servizio in aggiornamento)