Filottrano, trovato senza vita un ragazzo di 28 anni

Il magistrato ha disposto un'autopsia per far luce sulle cause del decesso. A lanciare l’allarme alcuni amici che non riuscivano a mettersi in contatto con lui da ieri sera

FILOTTRANO – Una tragedia si è consumata nella mattinata di oggi alle porte di Filottrano. Un ragazzo di 28 anni, di professione agente di commercio, è stato trovato privo di vita nell’appartamento dove abitava da solo.

La macabra scoperta è stata effettuata verso le 9,45. A lanciare l’allarme, sono stati alcuni amici che non riuscivano a mettersi in contatto con lui da ieri sera. Non rispondeva al telefono né ai messaggi. Inusuale per lui, con quel suo carattere gioviale e sempre allegro. Quando sono entrati in casa, con la copia delle chiavi, insieme ai sanitari del 118 e ai Carabinieri, hanno trovato il giovane riverso sul divano ormai senza vita.

Inutile ogni disperato tentativo di soccorso, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso, sopraggiunto con ogni probabilità alcune ore prima del ritrovamento. I militari escludono la pista della morte violenta, non essendovi segni di effrazione in casa né segni esterni sul cadavere tali da lasciar ipotizzare qualcosa di diverso dal gesto estremo.

Durante il sopralluogo sono state rinvenute confezioni di farmaci e una lettera, subito sequestrati per accertamenti. Il magistrato ha disposto un’autopsia per far luce sulle cause del decesso. La pista investigativa più accreditata sembra essere quella del gesto volontario.

La notizia della tragedia è velocemente rimbalzata a Filottrano, lasciando sotto choc quanti lo conoscevano.