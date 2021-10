Filottrano, raccoglie le olive ma cade dall’albero: donna trasferita a Torrette in eliambulanza

FILOTTRANO – Stava facendo la raccolta delle olive nel podere di famiglia insieme al marito, approfittando della bella giornata. Era arrampicata su uno degli ulivi più alti, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio cadendo all’indietro. L’incidente agricolo è avvenuto questa mattina poco prima delle 13 in via San Giovanni, strada di campagna in località Tornazzano. La donna, 65 anni, lamentava un forte dolore alla schiena. È stato il marito, presente al momento della caduta, a soccorrerla per primo e a lanciare l’allarme al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti la Potes di Filottrano, poi l’automedica del 118 di Jesi. Ma data la gravità della dinamica, dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata anche attivata l’eliambulanza. Icaro01 è atterrato a circa 600 metri dal punto della caduta, su un terreno pianeggiante. I sanitari della Potes hanno spinalizzato la signora, l’hanno munita di collarino e l’hanno trasportata in barella fino all’ambulanza: il luogo della caduta era in un terreno scosceso lontano dalla strada principale. È stata quindi caricata in elicottero e trasferita con un codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per le cure del caso.