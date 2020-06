Filottrano in lutto, è morto un ragazzo di 23 anni

FILOTTRANO – Erano le 2 di notte quando quel giovane ha deciso di farla finita. Il folle gesto ha squarciato la nottata del 21 giugno a Filottrano. Il ragazzo, 23 anni, sarebbe deceduto sul colpo lanciandosi dal balcone di casa sua. I soccorsi sono stati inutili. Era in cura per uno stato depressivo che lo affliggeva da quando era rimasto coinvolto in un incidente stradale, fatto di cui portava i segni fisici. Uno schianto da cui si era salvato per miracolo diversi anni fa ma che l’ha condotto, nel tempo, a un peggioramento dello stato psicologico.

I carabinieri della stazione locale sono arrivati sul posto per i rilievi e per constatare l’atto volontario. Straziati i genitori e la famiglia intera, inconsolabile. Tutta la città è stretta a lutto attorno ai famigliari, riservati e chiusi nel dolore oggi.

Non è stata disposta l’autopsia e i funerali si svolgeranno martedì 23 giugno, alle 10, nel piazzale del cimitero cittadino, alla presenza di massimo 50 persone e prestando fede alle normative per l’emergenza Covid.