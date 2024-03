Fiastra, scoperte centinaia di cartucce nascoste nella chiesa di San Marco

FIASTRA – Centinaia di cartucce nascoste in chiesa sono state trovate nei giorni scorsi dai carabinieri delle Stazioni di Fiastra e Valfornace. I militari della Compagnia di Camerino erano impegnati in un servizio congiunto e hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 368 cartucce che qualcuno aveva nascosto presso la ormai abbandonata chiesa di San Marco di Fiastra.

I proiettili erano stati appoggiati presso una stanza adiacente lo stabile sacro utilizzata in passato come alloggio del curato. Dato lo stato di conservazione non ottimale i militari ritengono che possano essere state nascoste in quel luogo da tempo. Le cartucce risultano essere 360 calibro 12, sette calibro 16, e una calibro 20. Dell’esito dell’attività è stata immediatamente informata la Procura della Repubblica di Macerata, mentre il materiale sequestrato, dopo gli accertamenti del caso, sarà destinato alla successiva distruzione.