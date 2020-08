I militari dell'Arma hanno svolto un servizio straordinario nel weekend festivo, dispiegando 40 pattuglie. Due patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza

ANCONA – Due persone denunciate alla Procura della Repubblica per guida in stato d’ebbrezza, un badante 43enne peruviano e un’operaia 49enne, entrambi residenti ad Ancona. Multe anche per cinque persone che, pur non essendo alla guida, hanno alzato troppo il gomito. Sono solo alcuni degli interventi effettuati dai carabinieri della compagnia di Ancona nei giorni 14, 15 e 16 agosto, con l’obiettivo di garantire ai cittadini del capoluogo dorico un Ferragosto all’insegna della sicurezza.

Sul campo sono stati dispiegate 40 pattuglie che hanno svolto controlli lungo le principali vie di comunicazione che conducono alle località balneari e turistiche della provincia. Prevenzione in primis, specie quella stradale: sono state verificate le condotte di guida, con l’utilizzo di etilometri impiegati nei vari posti di blocco istituiti in tutta la giurisdizione. Numerosi consigli dispensati agli automobilisti con il fine di rammentare loro le principali norme di prevenzione.

L’attività di prossimità nei centri storici è stata assicurata dalle pattuglie a piedi, impegnate soprattutto per evitare raggiri in danno delle persone anziane. Sotto la lente di ingrandimento, infine, anche condomini e abitazioni rimaste incustodite per la partenza in ferie dei proprietari o per gite fuori provincia. È stata contestualmente eseguita una serrata vigilanza attiva nei complessi industriali per prevenire i furti. Sono stati ispezionati 36 locali pubblici per la verifica dei requisiti minimi d’igiene, evitare la somministrazione di alcolici a persone già in evidente stato di alterazione nonché il rispetto delle misure di contenimento per scongiurare la diffusione del contagio.

Il servizio ha interessato i comuni di Ancona e Falconara Marittima e i controlli hanno consentito di sanzionare 37 automobilisti indisciplinati. Nel medesimo contesto sono stati controllati: 48 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, 184 veicoli e identificate 319 persone. Le condotte di guida pericolose sanzionate dai militari della Compagnia di Ancona sono state molteplici: due le persone senza patente, tre quelle senza cinture di sicurezza, tre veicoli rimossi per sosta vietata, un veicolo senza il seggiolino per minori, due conducenti che non hanno dato la precedenza, tre che hanno oltrepassato il semaforo con il rosso, due per eccesso di velocità, cinque per l’utilizzo del telefonino alla guida, undici veicoli sequestrati per mancanza della copertura assicurativa. Nel complesso l’importo complessivo delle sanzioni si aggira intorno ai 25.000 euro e i punti decurtati dalla patente sono 92. Diciotto sono stati gli interventi per le segnalazioni di persone e/o veicoli sospetti pervenute al numero di emergenza “112”.

Infine, le spiagge doriche, luogo di aggregazione privilegiato in questo periodo. Nei pressi di uno stabilimento balneare di Falconara Marittima è rimasto ferito un 22enne del luogo a seguito di una lite con due soggetti in corso di identificazione. Il giovane è stato trasportato da personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Sono in corso accertamenti da parte dei militari del Norm e della Tenenza di Falconara per la ricostruzione dei fatti.