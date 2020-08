Ferragosto di controlli e di incidenti stradali in Vallesina: cinque feriti in ospedale

Due scontri si sono verificati nella giornata di ieri. In un frontale avvenuto in via Clementina i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre le persone dalle vetture. Intervenuta l'eliambulanza

Quello appena trascorso è stato un Ferragosto segnato da un’intensa attività di controlli da parte di Carabinieri e Polizia, ma purtroppo anche dagli incidenti sulle strade della Vallesina.

Due gli scontri più rilevanti, che si sono verificati a Monsano e Jesi, con un bilancio di cinque persone rimaste ferite. Nessuna, per fortuna, sembra essere in pericolo di vita.

Carabinieri e Polizia hanno pattugliato il territorio, con servizi preventivi di contrasto ai furti, allo spaccio di stupefacenti e ai reati in genere. In campo unità speciali (come i Cinofili) e servizi raddoppiati come disposto dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e dalla Questura. Maggiore attenzione ai luoghi di ritrovo, alle feste nei luoghi pubblici, agli assembramenti nei locali, nei giardini e nei parchi.

Sul fronte degli incidenti, Ferragosto è stato da bollino nero. Verso le 13,30 sulla SP 21 della “Barchetta”, all’incrocio con la rampa di uscita di Monsano della superstrada 76, si sono scontrate una Citroën C3 e un furgone Fiat Scudo. Il conducente della vettura, rimasto ferito, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Contuso anche l’altro uomo al volante del Fiat Scudo che si è fatto medicare in pronto soccorso. Sul posto l’automedica del 118, l’ambulanza e una squadra dei Vigili del fuoco di Jesi che ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti chiudendo le bombole di Gpl dalla macchina e distaccato l’alimentazione elettrica ad entrambi i mezzi. I rilievi di legge sono stati condotti dai Carabinieri di Jesi, disposta la chiusura della strada provinciale durante l’intervento.

E ancora un incidente, stavolta più serio, si è verificato nel tardo pomeriggio: erano circa le 19,15 quando l’allarme al 118 è scattato per un sinistro in via Clementina, alle porte di Jesi. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia, due vetture si sono scontrate frontalmente all’altezza della rotatoria di via Fontedamo (altezza concessionaria Opel).

Sul posto, oltre ai sanitari dell’automedica del 118, due ambulanze della Croce Verde di Jesi e la Croce gialla di Chiaravalle. Data la dinamica maggiore del sinistro, si è reso necessario anche attivare l’eliambulanza atterrata in un campo vicino.

I Vigili del fuoco di Jesi, intervenuti con un’autobotte e un mezzo 4×4, hanno collaborato con i sanitari del 118 per l’estrazione delle persone coinvolte nell’incidente, rimaste imprigionate nella gabbia di lamiere delle auto.

Tre persone sono rimaste ferite – due donne e un uomo – di cui una donna è stata trasportata con l’eliambulanza all’Ospedale Regionale di Torrette di Ancona.

A Torrette anche gli altri due feriti. La Strada Provinciale è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alla messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Jesi. Numerosi disagi alla viabilità, con la strada chiusa per diverse ore. Dinamica e responsabilità in fase di accertamento.