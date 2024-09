Fermo, offese verbali e danni all’auto: denunciato per atti persecutori ex convivente. Attivato il codice rosso

FERMO – I carabinieri, sempre in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini, continuano a intensificare gli sforzi nella prevenzione e nel contrasto agli atti persecutori, reati che colpiscono in modo profondo e duraturo le vittime e le loro famiglie. Recenti operazioni sono state condotte dalle Stazioni di Pedaso e Fermo.



A Pedaso, i militari della locale Stazione Carabinieri, sulla base di una querela presentata da una donna che ha denunciato il suo ex coniuge non convivente, un uomo di 58 anni, hanno deferito il soggetto all’Autorità Giudiziaria per il reato di atti persecutori. La donna ha riferito che, a partire dal mese di giugno 2024, l’ex coniuge ha progressivamente intensificato un comportamento ossessivo, ricorrendo a minacce e vessazioni tramite la messaggistica WhatsApp, che hanno causato un perdurante stato di ansia e costretto la vittima a modificare le proprie abitudini di vita. Di fronte a tali gravi segnalazioni, l’Autorità Giudiziaria è stata immediatamente informata, attivando il “Codice Rosso”, un protocollo che consente un intervento rapido ed efficace per proteggere le vittime di violenza.

Allo stesso modo, a Fermo, i carabinieri hanno deferito un ex convivente quarantenne, anche lui sospettato di atti persecutori e danneggiamento. La denuncia presenta scenari analoghi, con comportamenti intimidatori iniziati nel dicembre 2023, culminati in un’incresciosa aggressione verbale avvenuta la scorsa notte, quando il soggetto ha intimidito la donna, urlandole contro diversi epiteti offensivi sotto la sua abitazione, danneggiandole inoltre l’autovettura posteggiata. Anche in questo caso, l’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata e sono state attivate le procedure di emergenza previste dal “Codice Rosso”.

«È fondamentale sottolineare che tali comportamenti di stalking non solo ledono la dignità e la serenità delle vittime, ma possono anche avere effetti devastanti sulla loro salute mentale e fisica. I carabinieri invitano tutti coloro che si trovano in situazioni di molestie o persecuzione a non rimanere in silenzio e a denunciare i fatti, assicurando che ogni segnalazione sarà trattata con la massima attenzione e serietà. È fondamentale combattere insieme contro questa piaga sociale e garantire a tutti un ambiente sicuro e sereno», spiegano i militari.