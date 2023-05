Fermo, controlli dei carabinieri lungo le strade: due denunce

FERMO – Controlli sulle strade per prevenire la guida sotto effetti di alcol e droga, denunce in serie. Nel corso di un controllo i carabinieri di Fermo hanno denunciato un anconetano di 37 anni. L’uomo è stato fermato in zona Lido Tre Archi, mentre era al volante di una Renault con a bordo un uomo di 32 anni, per un controllo. Il conducente era sprovvisto di documento di guida in quanto revocato. La situazione è aggravata dalla recidiva, in quanto il conducente aveva già commesso in precedenza la medesima infrazione al Codice della Strada. L’autovettura è stata sequestrata amministrativamente ed è stata affidata al proprietario, intervenuto sul posto. L’uomo è stato denunciato. Durante la perquisizione personale e veicolare, è stato poi trovato in possesso del giovane un involucro contenente 0,35 grammi di eroina, detenuta per uso personale. La droga è stata sequestrata. A Porto Sant’Elpidio, invece, un 31enne è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Dopo essere stato trasportato presso l’ospedale locale e sottoposto ad accertamenti sanitari, è risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti. I militari hanno provveduto a deferire il soggetto in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.