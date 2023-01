Fermo, contraffazione: arrestato un uomo

Individuato e tratto in arresto un uomo senegalese che deve ancora espiare una pena residua di sei mesi di reclusione per il reato di contraffazione

FERMO – Nella serata di ieri a Fermo i militari della locale Stazione Carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo hanno individuato e tratto in arresto un uomo senegalese, stanziato in provincia di Pescara, già noto per altri precedenti e ricercato per l’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali di Isernia. L’uomo deve infatti ancora espiare una pena residua di sei mesi di reclusione per il reato di contraffazione, alterazione e uso di marchi o segni distintivi falsi, commesso ad Isernia nel 2009. Dopo essere stato arrestato, il falsario è stato tradotto presso il carcere di Fermo.