Fermo, armi abusive in casa: la telefonata della ex moglie ai carabinieri lo incastra

FERMANO – Raffica di denunce da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fermo, guidati dal tenente Serafino Dell’Avvocato.

Dalla detenzione abusiva di armi passando per lo spaccio fino alla guida senza patente: sei persone nei guai. È il bilancio di una serie di controlli dei militari del NORM del capoluogo fermano svolti nei giorni scorsi e volti a prevenire i reati e monitorare il territorio.

Due persone, italiane e pregiudicate, sono state denunciate a Sant’Elpidio a Mare in quanto si sono rifiutate di sottoporsi a un accertamento per uso di sostanze stupefacenti; un altro italiano invece, sempre pregiudicato, è stato denunciato per detenzione in quanto i militari gli hanno trovato addosso un grammo di cocaina.

I carabinieri del NORM sono poi intervenuti in una abitazione di Fermo a seguito della segnalazione di una donna che aveva riferito ai militari che il suo ex marito aveva in casa, abusivamente, una carabina ad aria compressa e un pugnale di 32 centimetri (con una lama di 18). Le armi sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.

Un quinto uomo, italiano e anche lui pregiudicato, durante un posto di blocco lungo la costa, è stato fermato dai carabinieri per un controllo. Ai militari ha fornito false generalità – nello specifico quelle del fratello – e inoltre si trovava alla guida dell’auto sprovvisto di patente di giuda; per questi due reati l’uomo è stato denunciato.

I carabinieri del NORM hanno infine denunciato una sesta persona. L’uomo, italiano e pregiudicato, nonostante fosse affidato in prova ai servizi sociali con l’obbligo della permanenza notturna in casa, al momento del controllo non era presente nella sua abitazione; per questo motivo è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.