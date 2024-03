Furti e spaccio nell’Ascolano: scattano 5 fogli di via e un divieto di accesso alle aree urbane

ASCOLI – Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio delle forze dell’ordine nella settimana dal 26 febbraio al 3 marzo: emessi 5 fogli di via obbligatori e un divieto di accesso alla aree urbane. Il questore della Provincia di Ascoli Piceno, grazie anche alle segnalazioni pervenute dall’Arma dei Carabinieri, ha emesso 6 misure di prevenzione personale. I destinatari delle citate misure, che nel loro curriculum criminale annoverano numerosi reati, sono stati allontanati dai centri abitati di Arquata del Tronto, San Benedetto del Tronto e Grottammare perché colpevoli di aver commesso furti in danno di negozi ed abitazioni e spaccio di sostanze stupefacenti. Tali provvedimenti espletano grande efficacia sull’attività di prevenzione posta in essere dalla Polizia di Stato, coniugandosi oltretutto con il momento repressivo chiudendo quindi il cerchio della complessa attività posta a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.



Il contributo fornito da personale della Divisione Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile, unitamente ad altro personale della Polizia di Stato, con il coordinamento di un Funzionario di Polizia, ha permesso di effettuare inoltre mirati ispezioni presso gli esercizi commerciali maggiormente interessati dalla movida.

Dalle verifiche, estese ad avventori e frequentatori, è emerso che un’attività, tra quelle oggetto di controllo, aveva alle proprie dipendenze 2 lavoratori sprovvisti di regolare assunzione. Per questo motivo è stata elevata una sanzione amministrativa pecuniaria con sospensione dell’attività.

Ulteriore attività di prevenzione è stata svolta delle donne e gli uomini in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, nel capoluogo ascolano, hanno effettuato 10 posti di controllo ed identificate 169 persone. I veicoli controllati sono stati 86. Gli interventi della volante sono stati complessivamente 7 di cui 2 per lite in famiglia.

Sulla costa sono stati effettuati dagli Agenti del Commissariato di P.S. di San Benedetto del Tronto 18 posti di controllo, che hanno prodotto i seguenti risultati: 119 veicoli e 274 persone identificate. Sono stati inoltre eseguiti n°16 controlli a persone sottoposte a regime di detenzione domiciliare.



La Sezione polizia stradale di Ascoli Piceno con l’impiego di 40 pattuglie ha effettuato 20 soccorsi stradali e 17 posti di controllo che hanno portato all’identificazione 124 persone. In occasione delle attività gli agenti hanno proceduto al controllo di 125 veicoli e sono stat1 ritirati due documenti di circolazione: 72 sono state le contravvenzioni al C.d.S. contestate, a cui è seguito il sequestro di un veicolo.

Il Posto di polizia ferroviaria di San Benedetto Tronto, nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza ordinaria e i dispositivi di controllo programmati nella settimana passata, ha impiegato 19 pattuglie che hanno identificato complessivamente 221 persone, di cui 37 cittadini extracomunitari.

La Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica ha raccolto 5 denunce, di cui 2 per sostituzione di persona, 2 per truffa on line, una infine per frode informatica. Inoltre sono state denunciate 4 persone per il reato di truffa.