FANO – L’ultimo fine settimana di questo agosto 2020 verrà sicuramente ricordato dai Baywatch di Fano come uno dei più impegnativi. Sono stati ben due gli interventi di soccorso necessari nella giornata del 29 agosto, il primo a Ponte Sasso, il secondo sulla spiaggia di Sassonia.



Nel primo caso a necessitare dei soccorsi è stato un turista lombardo che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme alla famiglia a Fano: l’uomo, mentre stava facendo il bagno nel tratto di mare davanti alla spiaggia libera, è stato trascinato dalla corrente verso il largo. A scongiurare il peggio il pronto intervento dei bagnini di salvataggio. L’uomo è poi dovuto ricorrere alle cure degli uomini del 118 che lo hanno trasportato all’Ospedale Santa Croce.



Situazione analoga in Sassonia: in questo caso è stato un 18enne a trovarsi in difficoltà in acqua: soccorso da due bagnini è stato portato a riva. Sia l’adolescente che il personale di salvataggio hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.