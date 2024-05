Fano, alla vista dei carabinieri getta dal finestrino la cocaina: nei guai un 34enne

FANO – È finita in manette la serata di inizio weekend per un 34enne che era venuto nel fanese dall’hinterland anconetano dove risiedeva per acquistare dello stupefacente. I fatti si sono svolti nella serata a cavallo tra venerdì e sabato 11 maggio.



A tradire il giovane è stato il suo nervosismo: il 34enne alla vista di un posto di blocco mentre stava per immettersi in autostrada in zona Bellocchi si è liberato frettolosamente di un involucro gettandolo dal finestrino della sua auto. Il gesto non è passato inosservato ai militari che hanno così imposto l’alt alla vettura e recuperato il pacchetto contenente circa 100 grammi di cocaina.



Visto il quantitativo i carabinieri hanno optato per una perquisizione domiciliare: all’interno della sua casa è stato rinvenuto un bilancino di precisione che potrebbe essere usato per dividere e confezionare la droga. Così è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di sabato si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto durante la quale il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere; il giudice ha optato per la convalidato dell’arresto ed ha concesso gli arresti domiciliari in attesa del processo.