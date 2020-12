FANO – Violento schianto nel tardo pomeriggio del 2 dicembre. L’incidente si è consumato in via Roma, in un tratto dove i sinistri non sono certo una rarità. Ad essere coinvolte due vetture che, nell’impatto, avvenuto davanti al ‘TuoDi’, hanno riportato notevoli danni.

L’esatta dinamica e le eventuali responsabilità sono al vaglio della Polizia locale accorsa sul luogo ma dalle indiscrezioni trapelate sembrerebbe che, a causare l’incidente sia stata una mancata precedenza: una delle due macchine coinvolte si stava immettendo nel parcheggio del market quanto è stata centrata dall’altra vettura che procedeva nel senso opposto. Un ruolo importante lo potrebbe aver giocato anche l’asfalto reso viscido dalle abbondanti piogge che in queste ore si stanno abbattendo un po’ su tutta la penisola.

Sul posto, oltre alla polizia municipale, è stato chiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco del distaccamento di Fano per la messa in sicurezza dei mezzi e del personale del 118: le due persone a bordo, dopo le cure del caso, sono state entrambe trasferite al nosocomio locale. Nonostante il violento schianto e la conseguente grande paura, le loro condizioni non desterebbero comunque particolari preoccupazioni.