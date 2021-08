Fano, vandali in azione nel sottopasso di viale Cairoli. Brunori: «In arrivo quattro telecamere»

FANO – Ancora vandali in azione nella città della Fortuna dove è stato sfondato un pannello decorativo che si trova nel sottopasso di viale Cairoli. A finire nel mirino di qualche balordo il quadro che riporta gli ultimi versi di un componimento dialettale di Elvio Grilli, autore di una bella poesia sul mare. Purtroppo non è la prima volta che l’arredo viene danneggiato: poco tempo fa un altro pannello era stato scalfito ed inciso con un temperino.

L’episodio non è passato in osservato a diversi cittadini che hanno espresso tutto il loro dispiacere sui social.

Barbara Brunori

Il deplorevole atto è stato commentato e condannato senza mezzi termini dell’assessore Barbara Brunori che annuncia provvedimenti: a breve verranno istallate 4 nuove telecamere per sorvegliare l’area: «Questo atto vandalico è reato È reato quanto viene commesso contro cose ed oggetti che si trovano alla mercé di tutti, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ossia non recintati. Rigare un’auto parcheggiata in una piazza è reato. È reato disegnare sui muri di un edificio, fare graffiti sulla metro o sui monumenti. Verranno installate ben quattro telecamere per cui stiamo già adoperando dal primo episodio. Entro dicembre dovremo essere pronti. Zero tolleranza».