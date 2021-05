FANO – Nuovo grave incidente agricolo nel fanese. È successo nella mattinata di oggi, 14 maggio, in via Fattori a Fano. A farne le spese un uomo che, mentre era intento a lavorare il campo adiacente all’abitazione, è rimasto incastrato con una gamba nelle lame della sua motozappa.



La motozappa dove si era incastrata la gamba del ferito

Le urla dell’uomo sarebbero state udite dai familiari che hanno prontamente allertato i soccorsi: sul posto si è precipitata una squadra dei Vigili del Fuoco di Fano che, in collaborazione con i Sanitari del 118, hanno estratto l’arto dell’uomo incastrato negli ingranaggi del macchinario. Viste le ferite riportate, dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento all’Ospedale di Torrette di Ancona. I Vigili del Fuoco hanno provveduto poi alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.



Sul posto anche la Polizia di Stato: da chiarire l’esatta dinamica. Purtroppo si tratta del secondo incidente agricolo consumatosi nel fanese nel giro di poco più di due settimane: lo scorso 6 maggio infatti un pensionato aveva perso la vita in circostanze analoghe mentre arava la terra con una motozappa.