FANO – Sabato 5 settembre è stata una giornata nera per quello che concerne gli incidenti a Fano.



Oltre allo scontro auto – moto avvenuto in località Belgatto, un altro grave sinistro si è consumato nella mattinata. Erano circa le 11.30 quando un 74enne, residente nel bergamasco, è stato investito sulle strisce pedonali da una Nissan condotta da un 50enne del luogo. È successo in viale Battisti, all’altezza delle rampe ai lati del ponte ferroviario.



Un urto violentissimo che ha sbalzato a terra l’uomo. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto alle prime cure. Vista la gravità dei traumi riportati, è stato richiesto il trasferimento in eliambulanza al nosocomio di Torrette di Ancona. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del caso.