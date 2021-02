Fano, tre incidenti in meno di tre ore: è allarme viabilità sicura

FANO – Giornata nera quella del 10 febbraio sul fronte incidenti stradali per la città di Fano. Sono stati ben tre i sinistri avvenuti nell’arco di poche ore.

Il primo si è consumato nella mattinata all’incrocio fra Viale I Maggio e Via dell’Arzilla: coinvolti uno scooterista 66enne che ha impattato contro una Smart, mentre percorreva Viale I Maggio in direzione del centro storico. Il centauro sarebbe comunque riuscito a decelerare poco prima dell’impatto, diminuendo così le conseguenze del sinistro. Sul posto i sanitari del 118 che, dopo le cure del caso, hanno provveduto al trasporto del ferito al nosocomio locale. Illeso il conducente della vettura.

Poco dopo è stata la volta di un ciclista 80enne che, nei pressi della rotatoria del Vallato, al centro del trivio Cecconi-Mameli-Frank, è stato urtato da una macchina in transito finendo rovinosamente sull’asfalto: vista l’età del ciclista si è temuto il peggio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha stabilito il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso. Nonostante non sia stato emesso un bollettino ufficiale, dalle indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che fortunatamente le condizioni dell’anziano non sarebbero da ritenersi gravi.

L’ultimo schianto ha riguardato invece una vettura ed un furgone: si è consumato a Bellocchi, in Via Vampa. In questo caso l’auto condotta da una fanese 50enne si è scontrata contro il mezzo che stava uscendo da un parcheggio. Tanta paura ma nessuna conseguenza grave per i protagonisti. Sul posto 118 e polizia locale per i rilievi.



I tre sinistri consumatisi in poche ore fanno ritornare in auge la delicata questione della viabilità fanese che comunque continua a fare registrare un numero cospicuo di incidenti. Proprio pochi giorni fa noi di CentroPagina avevamo chiesto, tramite un sondaggio, un’opinione sulla presunta pericolosità del traffico cittadino (a questo link il Focus). E’ emerso che la maggior parte dei cittadini ritiene che la gran parte degli incidenti stradali sia riconducibile alla distrazione o comunque all’errore umano. Di parere diverso gli esponenti di Nuova Fano che, dopo l’ultimo investimento mortale consumatosi pochi settimane fa in Viale Garibaldi, hanno chiesto pubblicamente all’amministrazione di intervenire.