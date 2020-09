Fano, tre incidenti in poche ore: sul posto 118 e polizia locale

FANO – Giornata da dimenticare quella del 9 settembre sul fronte incidenti: ben tre i sinistri verificatisi nell’arco della mattinata di oggi, 10 settembre.



Il primo, in ordine di tempo, ha riguardato una vettura che, durante una manovra di svolta, ha travolto una ciclista. È successo intorno alle 9 lungo viale Primo Maggio: una 70enne del luogo, al volante di una Opel Agila, nello svoltare verso via dell’Arzilla, avrebbe travolto una donna in bici. La ferita è stata trasportata al Pronto Soccorso ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti; nella caduta infatti avrebbe riportato solo delle escoriazioni.



Il secondo scontro si è materializzato appena due ore dopo in via 4 Novembre: in questo caso un Minivan condotto da una fanese proveniente da via Togliatti, nello svoltare a sinistra, avrebbe urtato una 80enne in sella alla sua bici: l’anziana è finita rovinosamente a terra. Vista l’età si è temuto il peggio: il 118 intervenuto sul luogo, dopo le prime cure del caso, ha optato per il trasferimento della donna all’ospedale di Pesaro. Non è stata emessa una nota ufficiale sulle sue condizioni ma dalle indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita nonostante nell’impatto potrebbe aver riportato delle fratture.

Il terzo incidente ha riguardato due vetture e si è consumato in via Vantitelli intorno alle 12.30. Danni lievi ai mezzi e nessuna conseguenza serie per le persone al volante. In tutti e tre i casi sono intervenuti anche gli uomini della Polizia locale per i rilievi del caso. Un altro scontro si era consumato la giornata precedente: in questo caso un 18enne era finito con la sua foto addosso ad una betoniera. Nonostante la violenza dell’impatto il giovane non aveva riportato ferite gravi.