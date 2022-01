Fano, tamponamento in via Roma: feriti due bambini

FANO – Attimi di paura nel tardo pomeriggio del 7 gennaio in via Roma a Fano dove si è consumato un incidente all’altezza dell’incrocio con via Risorgimento. Nonostante si sia trattato di un tamponamento non particolarmente violento, a destare preoccupazione è stata la presenza, in una delle due vetture coinvolte, di due bambini, rispettivamente di uno e nove anni.



Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’Audi A3 su cui viaggiavano i due minori assieme ai propri genitori sia stata tamponata da una Ford condotta da un 25enne residente nel fanese. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 e due pattuglie della polizia locale.



Diversi disagi anche per il traffico: le operazioni di soccorso e di rilievo del sinistro sono perdurate per diverso tempo, rendendo necessario il senso unico alternato e in seguito una deviazione temporanea in via Abbazia per snellire il traffico diretto verso il centro storico. Nonostante la più che comprensibile preoccupazione, dalle indiscrezioni trapelate, il sinistro non avrebbe avuto conseguenze gravi.



Giornata nera sul fronte incidenti per il fanese: intorno alle 18 un altro schianto si è consumato non troppo distante, più precisamente sulla superstrada Fano-Grosseto, lungo il tratto tra Bellocchi e Lucrezia di Cartoceto. Anche in questo caso si è trattato di un tamponamento: ad essere coinvolte due auto che viaggiavano in direzione di Fossombrone. Sul posto i Carabinieri di Fano. Danni alle vetture ma nessuna conseguenza per gli occupanti.



Sempre nella mattinata della stessa giornata, un terzo sinistro si è verificato in via Canale Albani dove una donna 40enne in sella ad uno scooter ha tamponato una vettura che stava facendo manovra. Nell’impatto la centaura è finita rovinosamente a terra. Sul posto è intervenuto il 118 che ha provveduto al trasferimento al Santa Croce.