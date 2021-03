FANO – Paurosa carambola tra vetture nella serata di ieri, 16 marzo, lungo via Roma, all’altezza del centro commerciale Flaminio. Erano circa le 20 quando una Opel Corsa condotta da un 37enne del luogo ha tamponato violentemente una Fiat 600 su cui viaggiavano due coniugi, 80 anni lui, 74 lei, che si erano fermati al centro della careggiata ed erano in procinto di svoltare.



L’impatto è stato violentissimo tanto da fare temere il peggio per la coppia di anziani. Nell’urto, il veicolo condotto dal giovane è prima carambolato contro un’auto in sosta, poi ha terminato la sua corsa contro un’abitazione. Nonostante la violenza degli urti, le tre persone coinvolte non avrebbero riportato traumi gravi. Ingenti i danni ai mezzi.



Sul posto sono stati comunque prontamente allertati gli uomini del 118 che hanno soccorso e trasportato i feriti al pronto soccorso cittadino, mentre la polizia locale ha provveduto ai rilievi del caso per chiarire l’esatta dinamica del sinistro ed alla regolamentazione del traffico che, a quell’ora, visto l’avvicinarsi del coprifuoco, era abbastanza congestionato.