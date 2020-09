Fano, spacciatore in sella alla bici per incontri veloci: arrestato 24enne a Sassonia 2

PESARO – Spacciatore girava in bicicletta a Sassonia di Fano per incontrare i clienti: arrestato.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fano hanno arrestato un 24enne di origini senegalesi, ma da anni residente a Fano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Ripetute le segnalazioni ricevute dall’Arma da alcuni abitanti della zona Sassonia 2, quadrilatero ricompreso tra la via De’ Gasperi e la via F.lli Zuccari, che indicavano il verificarsi di fugaci incontri tra persone che, dopo essersi intrattenute brevemente, si allontanavano con fare sospetto.

I militari quindi hanno deciso di avviare nella zona un’attenta attività di monitoraggio attraverso servizi di osservazione e pedinamento finalizzati a riscontrare le notizie acquisite.

Nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre l’epilogo: i militari hanno notato lungo la via Alcide de’ Gasperi un giovane di colore che scendeva dalla sua bicicletta, per poi stazionare a bordo strada, come fosse in attesa di qualcosa o qualcuno.

Alla vista dei militari il giovane ha inforcato repentinamente la sua bicicletta nel vano tentativo di fuggire: subito bloccato dai militari, ha opposto da subito e durante tutte le fasi del controllo una forte resistenza, rivolgendo calci e spintoni ai carabinieri, che hanno dovuto ammanettarlo e condurlo in caserma.

La successiva perquisizione personale ha permesso ai militi di rinvenire circa 10 grammi di cocaina, suddivisa su due involucri di pellicola trasparente, occultati all’interno della borsa a tracolla che il giovane indossava.

La perquisizione al suo domicilio ha invece permesso di rinvenire in una credenza dell’angolo cottura, un contenitore in plastica per alimenti contenente parti stropicciate e strappate di pellicola trasparente, del tipo utilizzato per la conservazione di alimenti, materiale identico a quello utilizzato per il confezionamento degli involucri contenenti cocaina rinvenuti nella borsa che il giovane aveva con se.

I carabinieri con la droga sequestrata

Un’altra risposta sul fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti, quella eseguita ieri dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, che testimonia l’impegno costante dei carabinieri della Compagnia di Fano nella prevenzione e repressione di tale tipologia di reati.

Il giovane è stato processato per direttissima: dovrà scontare la pena di 1 anno e mesi 6 di reclusione. A suo carico sono stati disposti l’obbligo di presentazione alla p.g. e l’obbligo di dimora nel comune di Fano.

Verranno eseguite le misurazioni qualitative e quantitative dello stupefacente per verificarne la qualità e le singole dosi ricavabili.