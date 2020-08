Fano, scooter contro un’auto in via Roma: sul posto la polizia locale

Lo scontro di stamane è solo l’ultimo di una lunga serie che ha caratterizzato le ultime settimane: l’incremento delle persone presenti in una località a vocazione turistica come Fano ha congestionato un traffico già consistente

FAN0 – Un nuovo incidente riguardante uno scooter ed una vettura si è consumato nella prima mattinata del 19 agosto a Fano. È successo in via Roma dove, per cause ancora in via di accertamento, uno scooter ha impattato contro una Audi che stava transitando.

Come quasi sempre accade in circostanze analoghe, ad avere la peggio è stata la persona che era in sella al motociclo e che è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale per chiarire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità. Vista l’importanza dell’arteria stradale e l’ora, il traffico ha subito dei rallentamenti.

Lo scontro di stamane è solo l’ultimo di una lunga serie che ha caratterizzato le ultime settimane: l’incremento delle persone presenti in una località a vocazione turistica come la città della Fortuna ha congestionato ulteriormente il flusso dei mezzi in transito facendo registrare numerosi sinistri, soprattutto a danno dei soggetti più deboli della strada, ovvero pedoni, ciclisti e centauri.