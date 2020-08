Fano, scooter contro un’auto: sul posto l’eliambulanza

FANO – Grave incidente nel pomeriggio del 17 agosto lungo la strada statale di Fano. Erano circa le 16 quando, all’altezza di Torrette, un violento scontro ha coinvolto uno scooter e una vettura.



Ad avere la peggio, come quasi sempre accade in incidenti di questo tipo, è stato il centauro 56enne che, nell’impatto, è stato balzato violentemente a terra. Sull’auto coinvolta, condotta da un turista tedesco di 37 anni, erano presenti anche sua moglie e i due figli minorenni della coppia.



Da una prima sommaria ricostruzione del sinistro sembrerebbe che l’auto, al momento dell’impatto, stesse svoltando a sinistra in una via secondaria quando il 56enne che procedeva nella medesima direzione ha impattato contro di essa.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha mobilitato l’elisoccorso per il trasporto d’urgenza al nosocomio di Torrette di Ancona. Sul luogo del sinistro anche due pattuglie della polizia locale per i rilievi del caso. Tanto spavento ma nessuna conseguenza per gli occupanti della vettura.