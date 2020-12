FANO – I fanesi piangono la scomparsa di Roberto Pedinotti, spentosi nella giornata del 28 dicembre a soli 57 anni dopo una lunga lotta contro la Sla, malattia neurodegenerativa con cui oramai conviveva da 3 anni. Roberto era molto conosciuto a Fano sia per la sua professione (era uno stimato commercialista), sia per la sua grande passione per la musica e l’arte.



Era stato uno dei fondatori del Coro Lirico del Teatro della Fortuna, poi unitosi al Coro Lirico Mezio Agostini, orgoglio cittadino arrivato alla ribalta nazionale.



«Oggi è una triste giornata per noi – scrivono i componenti della corale – Il nostro amico Roberto, uno dei fondatori e dirigente del nostro coro, appassionato di musica e di vita, ci ha appena lasciati. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, sarai sempre nei nostri cuori, e quando torneremo a cantare lo faremo anche per te.❤️ Siamo vicini a Cristina e a tutta la sua famiglia».



Anche i rappresentati del Rossini Opera Festival hanno voluto esprimere il proprio cordoglio: «Ci uniamo con grande affetto al dolore della famiglia e a quello degli amici coristi per la perdita di Roberto. Vi siamo vicini».

Roberto Pedinotti

Tanti anche i ricordi apparsi sui social; scrive un collega allegando anche una foto: «Mi piace ricordarti così, allegro e sempre attento nell’organizzare al meglio la professionalità del coro del Teatro della Fortuna. L’ amico Roberto Pedinotti avrà sempre un posto nei nostri cuori. Ciao Roberto».

E ancora Mirca Rosciani, Maestro del Coro del Teatro della Fortuna “M.Agostini”: «Caro Roberto questa mattina ci hai lasciato ma il tuo sorriso, la tua amicizia e la tua energia non potró dimenticarla mai .Ti voglio ricordare così ,prima della prima in una bella serata pieni di entusiasmo .Grazie per aver creduto in me e per avermi dato tanti preziosi consigli che mi accompagneranno nel tempo❤️🌹Sempre con noi. Coro del Teatro della Fortuna»