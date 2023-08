Fano, schianto tra due scooter: quattro i feriti

FANO – E’ di quattro feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nella prima serata di ieri all’incrocio tra via Caduti del mare e via della Marina. Lo schianto, consumatosi intorno alle 21, ha riguardato un motociclo e un ciclomotore.



In sella allo scooter, un 16enne fanese ed una 17enne che non si sarebbero fermati ad uno stop impattando contro un altro motociclo dove stavano viaggiando un 64enne e sua moglie: nell’urto tutti i viaggiatori sarebbero terminati rovinosamente a terra riportando contusioni ed abrasioni.



Sul posto il 118 che ha trasportato due ferii al san Salvatore di Pesaro ed altri due al Santa Croce di Fano. I rilievi del caso sono sati effettuati dalla polizia locale.