Fano, proseguono i controlli per il rispetto delle norme anti Covid-19

FANO – Proseguono senza sosta i controlli della polizia locale impegnati nel far rispettare le norme resesi necessarie per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19. Nell’ultimo weekend, a finire sotto la lente d’ingrandimento delle autorità, sono state 49 persone e 100 attività, comprese le 30 bancarelle del mercato, dove attualmente è consentita solo la vendita dei generi alimentari.

Ad essere sottoposte a verifiche e controlli le zone solitamente più frequentate quali il centro storico e la zona mare ma non sono mancati blitz anche a Monte Giove e nei principali parchi e nei quartieri limitrofi. Dai controlli è emersa una sola sanzione toccata ad un esercizio commerciale per il mancato rispetto normative anto Covid-19 sulla vendita ma non sono emerse violazioni per il mancato utilizzo della mascherina né per spostamenti ingiustificati.

È importante ricordare che in spiaggia non è vietato andare, ma ovviamente la passeggiata la può fare solo chi risiede in zona, rientra in tal caso nell’attività motoria consentita nei pressi della propria abitazione. Non è pertanto consentito partire in auto da zone periferiche della città, arrivare al mare e scendere per fare una passeggiata.

Sara Cucchiarini

«Continuiamo a fare appello al senso di responsabilità della cittadinanza, chiedendo di limitarsi negli spostamenti ed effettuando solo quelli strettamente necessari (motivi di salute, lavoro e necessità) ponendo la massima attenzione alle regole base che ricordo sono l’utilizzo della mascherina, il distanziamento fisico e una corretta igienizzazione delle mani in casa e negli ambienti pubblici» afferma l’Assessora alla Polizia Locale Sara Cucchiarini.