Fano, perde il controllo dell’autocisterna e finisce contro un muretto

FANO – Incidente nella prima mattinata del 26 gennaio nella zona Industriale di Bellocchi. Erano circa le 07.30 quando l’autista di un’autocisterna adibita al trasporto di ossigeno sarebbe finita contro un muretto.



L’impatto si è consumato in via Vampa. La causa dell’incidente sarebbe attribuibile al fondo ghiacciato che ha fatto sì che il pesante mezzo perdesse aderenza sull’asfalto. Ad alimentare questa ipotesi il fatto che, circa 20 minuti dopo, nel medesimo tratto, anche un’auto è sbandata finendo contro il marciapiede che si trova a bordo strada. I due mezzi non sono comunque entrati in collisione.



Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi ed una pattuglia della Polizia locale per i rilievi del caso. Nessuno dei due conducenti ha riportato ferite. Il grosso mezzo, al momento dell’incidente, viaggiava senza carico: se l’autocisterna fosse stata piena l’incidente sarebbe stato potenzialmente ben più pericoloso.