Fano, perde il controllo dell’auto e finisce dentro il fosso

FANO – Ha perso il controllo dell’auto ed è finito dentro a un fosso. Nuovo incidente nel fanese nella tarda mattinata del 31 agosto.



Erano circa le 11.30 quando, all’altezza del Biricocco, sulla Strada Provinciale per Cerbara, un 57enne residente a Terre Roveresche ha improvvisamente perso il controllo della sua Fiat Panda. Prima la vettura ha sbandato finendo contro il guardrail poi, nella carambola, il mezzo ha terminato la sua corsa nel fossato presente alla destra del tratto stradale rimanendo incastrata in posizione verticale.



Nonostante la spettacolarità del sinistro, il 57enne non ha riportato alcuna ferita tanto da uscire da solo dall’abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Molto probabilmente tra le cause che hanno innescato il sinistro il fondo bagnato dovuto alle abbondanti precipitazioni di queste ore.

Sempre in provincia di Pesaro, un altro incidente correlato a questo assaggio di autunno si era verificato: in quel caso un albero è caduto addosso a un centauro.