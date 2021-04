Fano, è in osservazione all’ospedale il 75enne in bici travolto da un’auto

FANO – Si trova in ospedale al Santa Croce di Fano in osservazione il 75enne che, nella giornata del 9 aprile, è rimasto vittima di un brutto incidente mentre transitava in sella alla sua bici in via Cavallotti.



L’uomo, residente a Fano, è stato urtato poco dopo la rotatoria di piazzale Rosselli da una vettura in transito ed è finito rovinosamente a terra. Nella caduta ha battuto la testa sull’asfalto. Vista la dinamica dell’incidente e l’età del ferito si è temuto subito il peggio. Il 75enne è stato prontamente soccorso dai presenti e da una pattuglia della Polizia locale che stava transitando.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento degli uomini del 118 che, dopo le cure del caso, ha trasferito il ciclista al nosocomio locale dove si trova tutt’ora ricoverato in osservazione. I sanitari non hanno emesso un bollettino ufficiale sulle sue attuale condizioni. Al volante dell’auto una donna di origine straniera ma residente in città; a bordo del veicolo anche la figlia. Per entrambe nessuna lesione correlata all’urto ma tanto spavento.