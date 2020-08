Fano, nuovo incidente auto-scooter: il ferito trasportato al Santa Croce

FANO – Un nuovo incidente tra una vettura ed un ciclomotore si è consumato nella prima mattinata dell’11 agosto nel centro città.



Erano circa le 8 quando una Fiat Panda, condotta da un 50enne, durante una manovra di parcheggio avrebbe impattato contro un motociclo di grossa cilindrata condotto da un 62enne. Il centauro nel colpo è finito rovinosamente a terra.



Sul posto, oltre alla Polizia municipale per i rilievi del caso e per fare luce sulle eventuali responsabilità, anche gli uomini del 118 che hanno trasportato il centauro al pronto soccorso del Santa Croce per accertamenti. Non è stato ancora reso noto il bollettino medico del ferito ma dalle indiscrezioni emerse le ferite riportate non sarebbero gravi. Illeso il conducente dell’auto.