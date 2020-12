FANO – Tragedia della solitudine a Fano dove un anziano è stato rinvenuto senza vita. Il macabro ritrovamento nella mattinata del 29 dicembre in via Garibaldi. L’83enne probabilmente era morto da giorni: i suoi cari non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo dalla mattina di Natale.



Dopo quattro giorni di silenzio hanno allertato le autorità. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Fano che, non senza difficoltà, è riuscita ad accedere al quinto piano della palazzina dove risiedeva l’83enne.



Una volta dentro l’amara scoperta: l’uomo era riverso a terra privo di vita. Sul posto anche i Carabinieri di Fano. L’ipotesi più plausibile è quella della morte per cause naturali.