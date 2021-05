FANO – Non sarebbe in pericolo di vita il pedone 88enne investito nella mattinata del 21 maggio a Bellocchi di Fano. L’incidente si è consumato in strada comunale del Cimitero, a poca distanza dalla rotatoria all’incrocio con via Einstein. Vista la dinamica, la situazione all’inizio era stata definita drammatica tanto da indurre i sanitari intervenuti al trasferimento del pensionato in eliambulanza al nosocomio regionale di Torrette.



Con il passare delle ore le condizioni dell’uomo sono migliorate e la preoccupazione è in parte diminuita: le ferite riportate non sarebbero così gravi, anche se l’età dell’uomo costringono i sanitari ancora, nella mattinata odierna, a non sciogliere la prognosi. L’anziano sarebbe stato travolto da una Fiat Punto condotta da un automobilista classe 1933 che proveniva dalla Flaminia. Nell’impatto l’uomo sarebbe finito rovinosamente a terra battendo la testa. Illeso il conducente anche se visibilmente in stato di shock. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del caso: saranno loro a dover chiarire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.



L’incidente avvenuto a Bellocchi è il terzo sinistro verificatosi nel giro di 48 ore nel fanese. L’allentamento delle restrizioni, unite alla bella stagione, stanno facendo lievitare i sinistri stradali che si erano quasi azzerati durante il lockdown.



Un altro incidente si era consumato infatti poche ore prima sulla statale adriatica sud, all’altezza della frazione di Ponte Sasso a Fano: in quell’occasione una Mercedes Classe A diretta verso Ancona si era scontrata con un furgone autocarro Renault in transito nella direzione opposta. Ad avere la peggio in questo caso era stato l’83enne al volante della Mercedes che è stato trasportato all’ospedale fanese per accertamenti; illeso il 59enne al volante del furgone.



L’altro schianto si è consumato invece in via Vanvitelli a Fano ed ha coinvolto anche in questa occasione due veicoli ed un’abitazione. In questo caso una Ford Ka condotta da un 47enne di Fano ha tentato di superare un’Alfa Romeo Giulietta diretta verso monte e guidata da un 37enne residente nell’anconetano. Nella carambola innescata dall’impatto uno dei due mezzi è finito contro una recinzione privata procurando ingenti danni. Nonostante la violenza dell’urto e gli ingenti danni ai mezzi, le persone coinvolte non hanno riportato traumi gravi.