FANO – Una festa in solitaria con la musica a tutto volume è finita con l’intervento degli uomini del Commissariato di Polizia e dei sanitari del 118.



E’ successo nella frazione fanese di Cuccurano, dove un residente ha deciso di salutare il 2020 e dare il benvenuto al 2021 con la musica a tutto volume. Nonostante la ricorrenza, i vicini, considerando intollerabile il volume della musica, hanno allertato le autorità.

Gli agenti, giunti sul luogo, hanno trovato l’uomo che stava festeggiando in solitaria la notte con la manopola del volume del suo impianto fissa sul massimo. Per placare l’animo dell’improvvisato deejay, che evidentemente soffriva di problemi psichici, le autorità hanno richiesto l’intervento anche del 118 che ha proceduto ad un Tso.



Diverse le trasgressioni anche per quello che concerne il divieto di utilizzo di botti, petardi e materiale pirotecnico. Numerose le segnalazioni di comportamenti indisciplinati a Fano Due, nel quartiere di Sant’Orso ed al Poderino, per fortuna senza conseguenze per le persone.