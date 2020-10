FANO – La Città della Fortuna piange padre Damiano Angelelli, il frate Cappuccino più anziano delle Marche e sicuramente uno dei più longevi di tutto l’ordine che, su scala mondiale, conta oltre 10mila religiosi. Il frate si è spento nella notte a cavallo tra il 10 e l’11 ottobre.



A dare l’annuncio nella mattinata dell’11 ottobre è stata la stessa diocesi fanese attraverso alcune commosse righe di ricordo: «Questa mattina, alle ore 3.30 nell’infermeria dei frati Cappuccini di Macerata, padre Damiano Angelelli è tornato alla Casa del Padre. Padre Damiano è stato per 70 anni cappellano del cimitero civico di Fano. Lo scorso 1 marzo aveva compiuto 101 anni. Dal 1953 al 2013 ha fatto più di 110 viaggi soprattutto in Europa, nel Medio Oriente e nel nord Africa accompagnato da tanti fanesi».

Tante le persone che in queste ore ricordano con affetto e dolcezza il religioso che ha legato gran parte della sua esistenza al servizio svolto al cimitero. Originario di Cingoli, padre Damiano si era trovato a Fano nel 1946 quasi per caso. Pensava si trattasse di una sistemazione temporanea a sostituzione del cappellano locale; invece il frate centenario rimase tutta la vita al servizio dei cittadini della Città della Fortuna, diventando ben presto una figura di riferimento per dolcezza e cordialità.

Da giovane infatti il suo progetto era quello di ripercorrere le orme dello zio, frate Francescano mancato anche lui a 104 anni, che spese la sua vita da missionario in Brasile. Una passione, quella per i viaggi e l’evangelizzazione, che non si è mai sopita in padre Damiano, tanto da fargli organizzare e compiere più di 100 viaggi in cui ha accompagnato un ingente numero di fedeli. Un’attività la sua, portata avanti fino all’età di 90 anni. Le esequie saranno celebrate martedì 13 ottobre, alle ore 11, nella Basilica di San Paterniano.